Un 37,9 % de niños en República Dominicana sufrió castigo físico en sus hogares en 2025

Esta encuesta, realizada a 29.676 hogares entre agosto y octubre de 2025, reveló que un 2,5 % de los niños en dichas edades sufrió castigo físico severo, y que un 54,9 % experimentó "cualquier método violento de disciplina", aspecto en el que también se incluyen agresiones psicológicas.

En detalle, un 43 % de dichos menores soportó agresiones psicológicas, entre las que se incluyen gritar y alzar la voz o a un niño o niña, así como llamarlo con nombres ofensivos como "tonto" o "vago", destacó la institución, quien llevó a cabo esta encuesta con la colaboración de Unicef.

Ligado a ello, un 12,4 % de las madres o cuidadoras preguntadas en el estudio aseguró creer que los niños necesitan ser castigados físicamente.

En lo que se refiere a los primeros años de infancia, un 45,9 % de los niños de entre 1 y 2 años de edad sufrió cualquier método violento de disciplina, también en esa franja de edad un 36,4 % de infantes experimentó cualquier tipo de castigo físico en el mes anterior a la encuesta.

En los infantes de entre 3 y 4 años, un 61,4 % de ellos sufrió cualquier método violento de disciplina y un 49,5 % experimentó cualquier tipo de castigo físico.

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En el estudio también se revela que un 33,1 % de las mujeres de entre 18 y 49 años estuvieron casadas o unidas antes de cumplir la mayoría de edad, y en esa franja de edad un 11,3 % estuvieron casadas o unidas antes de los 15 años.

En las mujeres de entre 20 y 24 años, un 27,6 % de ellas estuvieron casadas o unidas antes de los 18 años y un 9,5 % antes de los 15 años.

A este respecto el ONE advirtió que el matrimonio infantil "compromete el desarrollo de las niñas y, a menudo, resulta en embarazos tempranos y aislamiento social, junto con bajos niveles educativos y escasa formación laboral, lo que refuerza la naturaleza de género de la pobreza".