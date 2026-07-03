Van Morrison y el blues reclaman su vigencia en el Festival de Jazz de Barcelona

Con muy poquitas concesiones, casi nada más allá del 'Gloria' con el que se despediría tras algo más de hora y media de concierto, el norirlandés ha regalado a los más de 3.000 fieles que llenaban el Auditori del Fòrum una buena colección de himnos ajenos y perlas propias de todo pelaje.

Un par de minutos antes de las ocho de la tarde, Morrison ha escogido 'Deep Blue Sea' para abrir el camino que después transitarían 'Kidney Stew Blues' y 'Rock Me Baby', tríada homenaje a tres gigantes del género como John Lee Hooker, Eddie Vinson y B.B. King.

Esta selección, pequeña probatura del 'Somebody Tried To Sell Me A Bridge', disco en el que reinterpreta a grandes figuras del blues firmado este mismo 2026, ya era una declaración de intenciones: el León de Belfast sigue en el ruedo y no hay tiempo para regodearse en el pasado.

Tanto es así que, protegido por viejos escuderos como Matt Holland a la trompeta, Richard Buckley al saxo y Bobby Ruggiero a la batería, Morrison ha dedicado más de dos terceras partes de la velada a este último trabajo y a 'Remembering Now', disco de 2025.

De él han sonado 'Down To Joy', 'Back To Writing Love Songs' o 'If It Wasn't for Ray', mientras el cantante trenzaba esos versos con solos de armónica y saxofón, siempre escondiendo el rostro entre sus gafas de espejo y su sombrero y metido en un traje oscuro.

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Así, en todo momento ha intercalado su voz sensible y vigorosa, potente como el primer día a solo dos meses de los 81 años, con los juegos de guitarra, teclado y batería ajenos, dirigidos bajo la sospecha de que casi mejor no errar una nota.

Igualmente, fiel a la etiqueta de tipo arisco, el norirlandés ha optado por expresarse a través de la música, porque eso de dirigirse al público no va del todo con él, en una noche en la que no ha descansado ni en el breve espacio entre canciones.

Las filigranas jazzísticas de 'Ain't Gonna Moan No More' han anticipado el medley de 'Goin' Down Geneva' y 'Brand New Cadillac', que ha eclosionado en un rock and roll clásico de los que despegan caderas de las butacas y reclaman que las palmas persigan la batalla entre saxo y trompeta.

Ya en la recta final, Morrison ha consentido algo a su público, entregando 'Early In The Morning' del 'How Long Has This Been Going On' de 1995, 'Moondance', éxito del disco homónimo de 1970 y 'Real Real Gone', corte de 1990 incluido en 'Enlightenment' del que el público ha celebrado cada repetición del estribillo.

Todavía la euforia en el cuerpo, un "Thank you, muchas gracias" ha levantado al auditorio, que ya no se ha sentado en lo que ha durado 'Gloria', historia musical elevada a los altares de la cultura popular gracias a las intervenciones de Patti Smith o de The Doors, que ha servido a Morrison para escusarse del escenario mientras la banda jugaba y retorcía su melodía durante más de seis minutos.

Pese a la larga ovación, el León de Belfast no ha regresado al escenario barcelonés, que con merecimiento ha quedado a merced de los músicos y el blues, protagonista incuestionable de la noche.