Autoridades decomisan 60.000 cajetillas de cigarrillos en Aeropuerto del centro de México

La confiscación, según un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se originó en trabajos de colaboración entre autoridades aduaneras de ambos países para combatir el comercio ilícito, en el marco de su memorándum de entendimiento vigente.

La autoridad mexicana explicó que el cargamento fue detectado tras aplicar una medida de control a una guía aérea que declaraba la mercancía como “data cable”.

Personal de la aduana del AIFA revisó el envío y localizó 75 cajas de cartón, con un peso aproximado de 1,571 kilogramos, procedentes de Bangkok, que contenían las 60.000 cajetillas de cigarrillos, de acuerdo con la información oficial.

Tras el análisis de la información y la verificación de la mercancía, la empresa titular de la marca presentó la querella correspondiente, por lo que se inició el procedimiento legal aplicable en materia de propiedad intelectual, añadieron las autoridades.

El decomiso ocurre en el contexto de una mayor cooperación entre México y Estados Unidos en puntos estratégicos de ingreso de mercancías.

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La ANAM sostuvo que con este tipo de acciones busca fortalecer la cooperación internacional, combatir el comercio ilícito y salvaguardar la seguridad nacional mediante tareas de inteligencia y gestión de riesgo.

Las autoridades mexicanas no informaron si la mercancía quedó a disposición de alguna fiscalía, autoridad administrativa o instancia especializada, ni detallaron el destino final de los cigarrillos asegurados, tampoco la marca.

El Gobierno mexicano afirmó que la incautación fue resultado directo de la coordinación bilateral y del intercambio oportuno de información con la oficina aduanera estadounidense.