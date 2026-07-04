Cinco muertos, 38 heridos y 10 extraviados en aluvión y desbordamiento de río en Ecuador

Uno de los fallecidos es menor de edad, de acuerdo a la institución la emergencia dejó, además, 48 familias damnificadas y 50 viviendas afectadas.

A primera hora de este sábado, la SNGR había informado del rescate de 48 personas -10 de ellas bomberos, que figuran entre los heridos- y que fueron arrastradas por la creciente del río Zamora.

La SNGR ha movilizado asistencia humanitaria, paquetes (kits) de higiene, insumos para alojamientos temporales y personal técnico para fortalecer la atención a la población afectada.

La Secretaría habilitó un alojamiento temporal para las familias afectadas en una unidad educativa y activó centros de acopio en dos canchas, en el municipio de Zamora.

El Ministerio de Salud instaló un punto para dar atención primaria a la población afectada.

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De su lado, el Cuerpo de Bomberos de Zamora continúa con las labores de búsqueda y rescate, mientras policías y militares brindan apoyo en seguridad y operaciones de búsqueda en la zona afectada desde la madrugada de este sábado.