El líder norcoreano supervisa el lanzamiento de un misil de crucero desde navío de guerra

Las pruebas tuvieron lugar el pasado viernes e incluyeron el disparo de un misil "estratégico" de crucero desde el destructor de 5.000 toneladas, verificaciones de los cañones y ametralladoras de a bordo, así como de los sistemas de guerra electrónica, indicó KCNA.

Kim llamó a "seguir acelerando enérgicamente" la expansión y mantenimiento de "una disuasión bélica fiable y las capacidades de combate", y ordenó que el Kang Kon entre al servicio activo de la marina norcoreana en menos de dos meses.

El destructor, nombrado en honor del primer jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Corea del Norte, resultó dañado en una fallada botadura en mayo de 2025 y tuvo que ser reparado posteriormente, un incidente que desató críticas del líder norcoreano y varias detenciones.

Estas últimas pruebas tienen lugar poco más de una semana después de que el mandatario norcoreano afirmara que el hermético país planea construir al menos dos navíos de guerra de 5.000 toneladas o más anualmente y equiparlos con armamento nuclear, durante la ceremonia de puesta en servicio del destructor Choe Hyon.

Corea del Norte ha reafirmado recientemente el desarrollo de su arsenal nuclear ante lo que calificó como un "uso indiscriminado de la fuerza" por parte de Estados Unidos, así como por el conflicto en Oriente Medio.

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Corea del Norte ha reiterado que no dialogará con Washington o Seúl si insisten en la desnuclearización, un asunto que Pionyang logró dejar fuera de los resultados anunciados públicamente durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a principios de junio.