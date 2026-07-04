El presidente de Senegal creará su propio partido para afrontar las tensiones políticas

Así lo confirmó el viernes por la noche durante una reunión con los 306 alcaldes de la Coalición Presidencial Diomaye, donde expresó su deseo de fortalecer la unidad gubernamental a través de una nueva formación política, según publicaron este sábado medios locales.

El mandatario senegalés instruyó a esta coalición para que cree un grupo de trabajo encargado de preparar los elementos para constituir el partido a la mayor brevedad posible.

Este anuncio llega en un momento de rivalidad con Sonko, quien fue elegido presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) el pasado 24 de mayo tras ser destituido dos días antes del cargo de primer ministro.

Faye, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 51, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

El actual presidente, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios como independiente en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

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Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

Los dos fundaron en 2014 Pastef, disuelto durante los comicios de 2024 y que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por la popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso "antisistema" y de denuncia del neocolonialismo francés.