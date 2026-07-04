El príncipe Enrique no viajará acompañado de Meghan y sus hijos en próximo viaje a Londres

Enrique había planeado que Meghan y sus hijos lo acompañasen en su viaje de cinco días al Reino Unido, que incluye compromisos públicos en Londres y el centro de Inglaterra vinculados al inicio de la cuenta atrás de un año para los Juegos Invictus de Birmingham 2027, además de encuentros con organizaciones benéficas que sigue apoyando.

De acuerdo con medios británicos como The Times, habría tomado esa decisión después de que el comité RAVEC -organismo encargado de la protección de la realeza y personalidades públicas- le denegase hace una semana la solicitud del príncipe de protección oficial financiada con fondos públicos.

Finalmente, Enrique llegará este lunes a Londres en solitario, justo antes de que se conozca el dictamen de su proceso legal -y el de otras celebridades como Elton John- contra la prensa sensacionalista británica.

Sin embargo, fuentes cercanas a Enrique citadas por este medio indicaron que el equipo de seguridad privada del príncipe sigue "explorando todas las opciones posibles" e intenta elaborar un plan de viaje que permita que su familia se una a la visita fuera de Londres de manera privada y segura.

El príncipe Enrique y su familia fueron invitados el mes pasado por Carlos III a hospedarse durante la visita en una residencia real, cuyo nombre no se ha revelado.

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Este desplazamiento, donde no se descartaba un posible encuentro con el monarca británico, supondría la primera visita conjunta de la familia al Reino Unido en más de cuatro años.

El hijo menor de Carlos III y la difunta princesa Diana ha expresado a menudo su deseo de que sus hijos conozcan mejor el Reino Unido y se reencuentren con su abuelo, al que no ven desde un encuentro privado en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

En el caso de Enrique, la última vez que se vio con su padre en persona fue en septiembre de 2025 en una breve reunión en el palacio de Clarence House en Londres.