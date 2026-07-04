‘Llamarse Olimpia’, una reivindicación para las sobrevivientes de violencia digital

“Yo soy Olimpia Coral Melo, no soy la 'Ley Olimpia', esa es nuestra causa”, explicó Coral a EFE tras una proyección previa del documental en el marco del curso ‘Resistir la reacción: política, feminismo y cooperación iberoamericana’, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y Fundación Carolina.

Destacó que, además de una transformación legal, se trata de un movimiento de mujeres en el que participan miles de compañeras de lucha desde México hasta Argentina.

La cinta también muestra las consecuencias personales que ha tenido para Coral que el movimiento lleve su nombre.

“De repente se te olvida que tienes que revictimizarte a ti misma contando una y otra vez tu caso, tratando de que las personas hagan conciencia y para que a otras no les pase”, sostuvo Coral.

La 'Ley Olimpia' es un conjunto de reformas legislativas que reconoce la violencia digital y sanciona los delitos que vulneran la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

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Fue aprobada en México en el año 2021 y desde entonces ha sido replicada en Argentina (2023) y Panamá (2024), y avanza en otros países de la región.

La norma surgió después de que Coral fuera víctima de la publicación de un vídeo sexual sin su consentimiento y, al intentar denunciar, descubriera que no existía ningún delito que perseguir y ni siquiera había el lenguaje para nombrarlo.

Por este motivo en 2014 presentó ante el congreso local de su natal Puebla una propuesta ciudadana de ley. “Yo no lo sabía, pero ese día nació este movimiento”, recordó a EFE.

“Yo no pude tener justicia por la 'Ley Olimpia', afirmó al detallar que la agresión a la que sobrevivió ya había prescrito.

Agregó que el hecho de que este documental llegue a la pantalla grande en España supone una reivindicación para ella y todas las otras sobrevivientes.

Consideró asimismo que presentar este filme en Europa es un acto de justicia para ellas y “todas las ancestras que han luchado antes” y un buen recordatorio de que “desde América Latina, desde los territorios y desde la autonomía” la lucha feminista es innovadora y tiene mucho que decir.

La cinta se proyectará este fin de semana en diferentes salas de la capital española en el marco de la Semana del Cine Mexicano de Madrid.