México decomisa casi 3 toneladas de cocaína en costas del Pacífico mexicano

El decomiso, realizado por personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, suma aproximadamente 2,99 toneladas de aparente droga y eleva a casi 77 toneladas las incautaciones de este tipo reportados por la institución durante el actual Gobierno, precisó en un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad.

La acción, de acuerdo con la Marina, derivó de operaciones de vigilancia marítima y aérea.

Personal naval realizaba un vuelo de patrullaje cuando detectó dos embarcaciones menores, por lo que una patrulla oceánica se desplazó al área y, con apoyo de su helicóptero embarcado, interceptó las unidades.

Durante la inspección, los elementos navales detuvieron a cuatro personas, confiscaron las dos embarcaciones y localizaron 86 bultos con un peso aproximado de 2,99 kilogramos de supuesta cocaína, según el reporte oficial.

La Marina también informó del decomiso de 20 bidones con supuesta gasolina preparada, cada uno con 50 litros, para un total de 1.000 litros de combustible, además de ocho bidones vacíos.

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Según el comunicado, la operación se efectuó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

A las personas detenidas, se les informaron sus derechos y, junto con lo asegurado, serán puestas a disposición del Ministerio Público cuando el buque arribe a puerto, aclaró la autoridad.

El agente del Ministerio Público definirá la situación jurídica de los detenidos e integrará las carpetas de investigación correspondientes, mientras que las autoridades competentes determinarán el peso ministerial de la sustancia decomisada.

La fuente oficial no precisó nacionalidad ni identidad de las personas detenidas, tampoco el origen o destino de la carga.

La Marina estimó que con esta incautación se evitó la distribución de aproximadamente 5,98 millones de dosis de droga y se generó una afectación económica de 652.941.250 pesos (unos 36,3 millones de dólares) para la delincuencia organizada.

La institución afirmó que mantendrá de forma continua “operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir actividades de la delincuencia organizada, fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la seguridad” en México.