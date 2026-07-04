Otros 60 kenianos son repatriados desde Sudáfrica por los recientes ataques xenófobos

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos para la Diáspora, la ministra de este departamento, Roseline Kathure Njogu, recibió el viernes por la noche a los 60 "evacuados", a quienes se les proporcionó atención psicosocial antes de que se reunieran con sus familiares.

"El Gobierno de Kenia expresa su sincera gratitud a la comunidad keniana en Sudáfrica, liderada por la Asociación de la Diáspora de Kenia en Sudáfrica (KEDASA) y su liderazgo, por mantener la paz y cooperar con los equipos consulares y las autoridades locales durante la evacuación", reza el texto.

Tras ello, el mismo ministerio informó de que las operaciones de evacuación concluirán el jueves 9 de julio desde Johannesburgo, e instó a todos los ciudadanos que deseen volver a Kenia a registrarse en la Embajada de Pretoria antes del martes 7 de julio.

"Solo aquellos que hayan sido registrados, evaluados y procesados serán elegibles para la evacuación en el vuelo final", indicó este departamento.

Al menos 240 kenianos se han registrado en la embajada para recibir asistencia, la cual ha proporcionado alojamiento temporal seguro, comidas, suministros de primera necesidad y apoyo especializado a grupos vulnerables.

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Miles de personas tomaron las calles de Sudáfrica el pasado martes en marchas convocadas por grupos antiinmigración, que dieron ese día como fecha límite a los indocumentados de otros países africanos para abandonar el país.

La Policía de Sudáfrica confirmó un fallecido en el marco de saqueos que coincidieron con las protestas, pero la ministra de Justicia y Desarrollo Constitucional sudafricana, Mmamoloko Kubayi, aseguró que "no se registraron víctimas mortales durante la jornada de estas manifestaciones", que sí se saldaron con más de 900 arrestos.

Los convocantes culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

Frente a esta situación, Zimbabue, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Mozambique o Malaui han repatriado a cientos de ciudadanos que solicitaron regresar a sus países de origen por miedo a los ataques xenófobos.

El Gobierno sudafricano, por su parte, ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular.