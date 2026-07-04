Presidente electo de Colombia acuerda con Guyana impulsar alianza en seguridad y energía

La conversación telefónica se realizó a las 07:30 hora local (12:30 GMT) y sirvió para explorar mecanismos de cooperación bilateral en esos tres frentes, con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países, señala un comunicado de la oficina del presidente electo.

De la Espriella considera que Guyana "puede convertirse en un socio estratégico para Colombia en materia energética", debido al crecimiento que ha experimentado ese país en la industria de los hidrocarburos durante los últimos años, señala el comunicado.

En ese sentido, recordó el compromiso del presidente electo de reactivar la exploración y la producción de hidrocarburos en Colombia, por lo que una eventual cooperación con Guyana podría traducirse en "intercambio de conocimiento, inversión y asistencia técnica para ese propósito".

En materia de seguridad, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación regional para enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, desafíos que, según el comunicado, requieren esfuerzos conjuntos entre los países de la región.

Este acercamiento se suma a los contactos internacionales que De la Espriella ha mantenido desde su elección con varios líderes extranjeros, en momentos en que prepara la agenda de política exterior de su Gobierno, que comenzará el próximo 7 de agosto.

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Guyana se ha convertido en uno de los productores de petróleo de mayor crecimiento en el mundo tras el descubrimiento de importantes yacimientos costa afuera, mientras que Colombia atraviesa un debate sobre el futuro de la exploración de hidrocarburos.

La política energética fue uno de los principales ejes de la pasada campaña presidencial, mientras el Gobierno saliente de Gustavo Petro apostó por la transición energética y suspendió la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, De la Espriella ha prometido reactivar la exploración y la producción de petróleo y gas.

El presidente electo también ha defendido el desarrollo de yacimientos no convencionales mediante 'fracking', al considerar que esa actividad será clave para fortalecer la seguridad energética del país, aumentar la producción y atraer inversión al sector.