Sismos de magnitud 4,9 y 3,6 remecen la región de Arequipa, en el sur de Perú

El primer movimiento telúrico, de magnitud 4,9, ocurrió a las 15.24 hora local (20.24 hora GMT) a 36 kilómetros al oeste del distrito arequipeño de Ocoña, en la provincia de Camaná, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El epicentro su ubicó en el mar, a 35 kilómetros de profundidad y fue percibido como leve por la población.

El segundo sismo, de magnitud 3,6, ocurrió 26 minutos después, a las 15:50 hora local (20:50 GMT), a 49 kilómetros al suroeste del mismo distrito de Ocoña y su epicentro también fue en el mar, esta vez a 40 kilómetros de profundidad.

Perú está ubicado en una zona del mundo denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El último terremoto devastador en el país se produjo frente a Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 golpeó a esa localidad y toda la región de Ica, causando más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas.