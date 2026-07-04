Skone gana en Almería diez años después y sella su regreso a Red Bull Batalla

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería) ha acogido el inicio de la nueva temporada de la competición de improvisación, que ha vuelto a la provincia almeriense diez años después y ha reunido a más de 700 aficionados para presenciar las primeras batallas del curso.

Skone se ha impuesto en una final frente a Nocre tras un duelo que ha mantenido la igualdad hasta el desenlace y que ha permitido al freestyler malagueño repetir victoria en el mismo escenario donde inició, hace una década, el camino que acabaría llevándole al título internacional conquistado en Lima.

Además del vencedor y del subcampeón, también han logrado una de las seis plazas en juego para la Final Nacional Jesús LC, Vivi, NQP y Segrelles. Todos ellos se sumarán en Tenerife al vigente campeón nacional, Bnet; al subcampeón Dani VK; y a los semifinalistas de la pasada edición, Alek y Fabiuki, ya clasificados de forma directa.

La competición ha arrancado con un cuadro de 32 participantes y enfrentamientos eliminatorios uno contra uno en los que los aspirantes han demostrado su capacidad de improvisación, ingenio y puesta en escena. Según la organización, el nivel mostrado desde las primeras rondas ha sido elevado y ha dejado actuaciones destacadas de varios de los aspirantes antes de la final entre Skone y Nocre.

El duelo decisivo ha estado marcado por el intercambio de réplicas y respuestas entre ambos finalistas, hasta que el jurado, integrado por Noult, Elekipo y Tirpa, ha otorgado el triunfo al MC malagueño, provocando la ovación del público que ha llenado el recinto de Aguadulce.

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La jornada ha contado además con DJ Verse al frente de la música y con More Black Thais y Claudinho como maestros de ceremonias, en un evento que ha reunido tanto a referentes consolidados del freestyle como a nuevos talentos que buscan abrirse camino en el circuito nacional.

Tras esta primera cita, Red Bull Batalla continuará el próximo 18 de julio en Zaragoza, donde se celebrará la segunda y última regional de la temporada. De esa competición saldrán los últimos clasificados para una Final Nacional que, por primera vez, tendrá como sede Tenerife, el 6 de marzo de 2027.