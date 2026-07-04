Suecia trata con ministro chino de Exteriores la guerra en Ucrania y tensiones comerciales

En lo que es la primera visita de un ministro chino de Exteriores en 22 años a Suecia, Wang fue recibido en su tercer día de su gira por los países nórdicos por separado por Kristersson y Senergard.

El primer ministro sueco señaló a la agencia TT que "es importante para Suecia mantener un diálogo funcional con el segundo país más grande del mundo y la segunda economía más grande del mundo".

Indicó que trató con Wang la guerra de Rusia contra Ucrania y las cuestiones comerciales actuales entre China y la UE, la cual considera "insostenible" el déficit comercial de unos 360.000 millones de euros anuales con el país asiático, algo que Europa vincula a subvenciones, exceso de capacidad y dificultades de acceso al mercado chino.

Lo mismo hizo Stenegard, quien explicó en breves declaraciones a los medios en Estocolmo tras reunirse con Wang que la UE está ahora más unida que antes en lo que respecta a la cuestión de las relaciones comerciales con China.

"Coincidimos en que debemos lograr una competencia en igualdad de condiciones. La UE también está preparada para adoptar medidas para conseguirlo. Es importante que nuestras empresas suecas puedan competir en igualdad de condiciones a nivel mundial", declaró, según TT.

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En cuanto a la guerra rusa en Ucrania, la ministra sostuvo que no se logró un progreso claro en las conversaciones, en las que Suecia pidió a China ejercer su influencia sobre Moscú para ayudar a poner fin a la guerra.

"Es evidente que tenemos dos puntos de vista diferentes sobre esta cuestión", afirmó Stenergard.

Tanto Kristersson como la jefa de la diplomacia sueca también pidieron a Wang que China libere a Gui Minhai, un editor y escritor sueco-hongkonés.

Según Stenergard, Pekín ha informado a Estocolmo que "que goza de buena salud".

"Seguiremos trabajando por su liberación», dijo la ministra de Asuntos Exteriores.

Gui Minhai fue arrestado por primera vez en octubre de 2015 y, en 2020, fue condenado a diez años de prisión, acusado de "proporcionar información de inteligencia a una potencia extranjera".