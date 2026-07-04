"Tengo una nueva oportunidad de vida", expresa sobreviviente de terremoto en Venezuela

"Tengo una nueva oportunidad de vida, gracias a Dios. Mi papá no lo logró, pero bueno, me rescataron de los escombros, fui bendecida porque de alguna manera me rescataron rápido", señaló Carros en una misa en homenaje a todas las víctimas del doble terremoto en Caracas, en la que participó el alcalde de Chacao, Gustavo Duque.

La publicista de 56 años perdió su hogar pero dijo que no le teme al futuro por contar con unos vecinos y alcaldía "maravillosa".

"Fueron 39 segundos que no nos dio tiempo de nada y de pronto se vino todo abajo, nos caímos, nos quedamos en el triángulo de la vida que llaman y yo digo que bajé al infierno y Dios me rescató de allí", relató.

Por su parte, Iván Gutiérrez de 62 años vivió el terremoto en un centro comercial del norte de Caracas, cuando llevaba a su sobrina a un parque.

"A nosotros se nos vinieron los techos encima y nos tapearon las escaleras mecánicas", señaló a EFE.

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Después de poder levantarse y apartar parte del techo caído, pudo encontrar a su hijo, sobrina y encontrar su vehículo para buscar a su otro hijo, el perro, así como a su padre y hermana.

Su padre, de 82 años, no sobrevivió al desastre, en la misma residencia en la que vivía Carros.

El doble terremoto ha dejado un saldo de 2.954 fallecidos y 16.592 heridos, así como 16.309 personas que perdieron sus viviendas.

Los terremotos afectaron la zona norte de Venezuela, en Caracas se derrumbaron edificios en Chacao, en el este de la capital venezolana, así como en San Bernardino, al oeste.

El estado más afectado por el desastre fue La Guaira, cercano a Caracas, declarado zona de desastre y militarizado horas después de los sismos, donde se han concentrado las operaciones de rescate tras el derrumbe de decenas de edificios.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado una serie de ayudas económicas para los afectados, como un pago mensual por los próximos seis meses, sin precisar la cantidad, así como el contacto con la banca pública y privada para activar la cartera hipotecaria con un 80 % de subsidio.