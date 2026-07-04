Trump ofrecerá discurso por Independencia de EEUU a pesar de evacuaciones por mal tiempo

A la ola de calor que ha sofocado gran parte del país y obligado a modificar o cancelar varios eventos, se sumaron alertas por tormentas severas, descargas eléctricas y vientos fuertes que obligaron a los organizadores del 'Saludo a Estados Unidos 250' a pedir a los asistentes que se retiraran de la zona y buscaran refugio en edificios cercanos.

El Servicio Secreto anunció que cerraba temporalmente los puntos de seguridad para acceder a la Gran Feria Estatal Estadounidense, la FIFA Fan Zone y el área del festival que incluye conciertos, el discurso del presidente y un gran show de fuegos artificiales.

El resto de los sobrevuelos de aviones militares que iniciaron sobre el mediodía han sido cancelados, pero Freedom250, la entidad creada por la Administración republicana para organizar estas celebraciones, no ha informado aún de cambios en el resto del programa.

De acuerdo con la Casa Blanca, se espera que Trump aún hable a los participantes en las celebraciones, en su mayoría simpatizantes del republicano. Sin embargo, anticiparon que el horario podría variar debido a las condiciones meteorólogicas.

El mandatario tiene previsto ofrecer su discurso sobre las 22:00 hora local (2:00 GMT) en un escenario en las inmediaciones del Monumento a George Washington.

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Otras ciudades han visto afectadas sus celebraciones por la ola de calor y las tormentas asociadas, entre ellas Boston, donde hubo interrupciones momentáneas del programa de festejos debido a un fuerte aguacero y ráfagas de viento intensas.