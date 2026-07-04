Un supertifón amenaza unas islas de EE.UU. en el Pacífico

Filas de autos se han formado frente a las gasolineras en Saipán, en las Marianas, y los habitantes acuden en masa a las tiendas de construcción en busca de madera contrachapada para atrincherarse, así como a los supermercados para abastecerse de alimentos y agua embotellada.

A las 21H00 GMT del viernes, el tifón Bavi se desplazaba hacia el oeste, entre las Islas Marshall y las Islas Marianas del Norte, con vientos sostenidos de 259 kilómetros por hora y ráfagas de 314, indicó el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) en su último boletín.

El sábado por la mañana alcanzó la categoría de supertifón, equivalente a un huracán de categoría 5.

Se prevé que luego se debilite antes de llegar el lunes por la mañana a Guam y las Islas Marianas del Norte.

Estos territorios ya sufrieron en abril el paso del supertifón Sinlaku, que dejó sin electricidad a decenas de miles de personas, arrancó árboles de raíz, volcó autos y destrozó los techos de chapa de numerosos edificios.

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“Las trayectorias previstas siguen indicando un panorama preocupante para las Marianas. Todos los habitantes de Guam y las Islas Marianas del Norte deben prepararse y esperar, como mínimo, condiciones de tormenta tropical”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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Los preparativos para el 250.º aniversario de los Estados Unidos, que se celebra este sábado, quedaron eclipsados por las medidas de preparación ante la tormenta.

El archipiélago de las Islas Marianas del Norte alberga a unas 40.000 personas y la isla vecina de Guam, un territorio estadounidense independiente, a unas 170.000.

“Dos supertifones en dos meses, eso es histórico. Es algo nunca antes visto en las Marianas”, aseguró a la AFP el residente Reymark Castro, quien ha sellado las ventanas de su casa con cinta adhesiva y ha llenado los tanques de agua.

Los océanos experimentaron su junio más caluroso jamás registrado y podrían batir nuevos récords en los próximos meses, según el Servicio Marítimo Copernicus de la Unión Europea.

Las altas temperaturas de la superficie de los océanos contribuyen a que las tormentas tropicales se intensifiquen.

A esto se añade el fenómeno de El Niño, que eleva la temperatura del agua en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, modificando a escala mundial los patrones de vientos, presión y precipitaciones.