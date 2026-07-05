Al menos 44 soldados gubernamentales muertos en Sudán del Sur en choques con oposición

Según fuentes de la oposición, el asalto contra las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF, el Ejército) se saldó además con la muerte del excomisionado del condado de Akobo, Kueth Nyalew, y de varios funcionarios de la administración gubernamental de la zona.

La misma fuente apuntó que la intensidad de la ofensiva militar forzó la retirada de las tropas leales al presidente del país, el dinka Salva Kiir, lo que representaría uno de los avances más significativos de la oposición en el campo de batalla en los últimos meses.

Por el momento, el Gobierno de Yuba no ha emitido ninguna declaración oficial que confirme la supuesta pérdida de este enclave en el conflictivo estado de Jonglei.

Este repunte de los combates se produce semanas después de que la Comisión Electoral Nacional anunciara de forma oficial la convocatoria de las primeras elecciones generales en la historia del país para el próximo 22 de diciembre, un proceso que cuenta con el rechazo de la Unión Europea e importantes sectores internos.

En concreto, parte de la oposición y de la sociedad civil rechazan dichos comicios porque se celebrarían sin una constitución permanente y en un contexto de fuerte conflictividad política, con Riek Machar, principal líder la oposición, bajo arresto domiciliario.

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El pasado 1 de julio, la Asamblea Nacional de Transición de Sudán del Sur aprobó unas enmiendas al acuerdo de paz de 2018 que eliminan el requisito de completar una constitución permanente y un censo de población antes de las elecciones generales.

La reforma salió adelante pese a las objeciones de los legisladores de la oposición.