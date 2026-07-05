Baréin juzga a 19 ciudadanos acusados de terrorismo y espionaje para Irán

Según un comunicado la Fiscalía de Delitos de Terrorismo, 11 de los 19 acusados están juzgados en presencia y 8 siguen "fugitivos", todos ellos también acusados de "incitar a la comisión de actos terroristas, disturbios y sabotajes", y de "actuar para difundir y afianzar la ideología de la tutela del jurista islámico", seguido en Irán.

Otras acusaciones son "actuar para suspender las disposiciones de la Constitución y las leyes, perjudicar la unidad nacional, la difusión de la ideología de la Tutela del Jurista Islámico como extensión de la Revolución (Islámica) en Irán (1979), incitar contra el sistema de Gobierno existente, llamar a la rebelión y apoyar acciones destinadas a desestabilizar el país".

Según fuentes locales, los acusados forman parte de un grupo de más de 50 personas detenidas en las últimas semanas por supuestos vínculos con Teherán, todos pertenecientes a la rama chií del islam, mayoritaria en Baréin y que tiene en Irán su mayor centro de poder.

De hecho varios de los "fugitivos" se encuentran en Teherán, según las mismas fuentes, desde que en Baréin iniciara en los últimos meses una campaña de detenciones contra religiosos y activistas bajo acusaciones de simpatizar o espiar para Irán.

Esta campaña, en la que decenas de baréiníes han sido privados de su nacionalidad, coincidió con ataques con misiles y drones lanzados por Irán durante la guerra del golfo Pérsico contra el reino insular, gobernado por un régimen de la minoría suní, y aliado con Estados Unidos.

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La Fiscalía afirma, no obstante, en sus comunicados que el Poder Judicial bareiní está tomando "todas las garantías legales" en estos procesos.