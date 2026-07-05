Dos personas en estado crítico por un incendio forestal cerca de la francesa Perpiñán

Las víctimas son un bombero y un habitante de la zona, informó en un comunicado la prefectura de los Pirineos Orientales, departamento fronterizo con España, aunque no precisó las circunstancias en que resultaron heridos en este incendio que comenzó el sábado por la tarde en el término municipal de Trévillach.

Aunque no se ha procedido a una evacuación general, el prefecto de la región pidió a los alcaldes de ocho localidades de la zona reunir a los habitantes de las masías aisladas.

El fuego se reavivó hoy por la mañana a causa de la tramontana que soplaba en la zona y se dirigía a Casenoves, en el término municipal de Ille-sur-Têt.

El gobierno local explicó que los esfuerzos de los servicios de extinción se concentraban en Ille-sur-Têt, Rodès y Bouleternère para intentar evitar la propagación hacia el vecino macizo de Les Aspres.

Unos 700 bomberos se encontraban trabajando sobre el terreno durante la tarde con 200 vehículos y nueve aeronaves, incluidos dos hidroaviones de tipo Canadair, dos aviones bombarderos de agua de tipo DASH y tres helicópteros bombarderos de agua.

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También contaban con el refuerzo de bomberos rumanos y en paralelo fueron movilizados 25 gendarmes y 15 agentes de carreteras para dirigir la circulación.

Como medida de seguridad, se cerraron al tráfico cuatro carreteras departamentales, la RD66, la D2, la D17 y la D13.

Las autoridades francesas deben anunciar antes de que termine el día si se mantiene y en qué condiciones la etapa del Tour de Francia del lunes, que debe salir de Granollers, en la provincia española de Barcelona, y terminar en Les Angles, en los Pirineos Orientales, a unos 60 kilómetros del incendio.