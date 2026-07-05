El incendio al oeste de la francesa Perpiñán se reaviva y deja ya 1.500 hectáreas quemadas

El prefecto del departamento de los Pirineos Orientales (fronterizo con España), Pierre Rengnault de la Mothe, dio esta cifra en una conferencia de prensa en la que subrayó que el fuego se había reavivado por la tramontana, el viento habitual en la zona.

Regnault de la Mothe afirmó que las prioridades ahora son proteger las masías e impedir que el incendio se propague hacia otro macizo más al sur, el de Les Aspres.

El prefecto subrayó que ésa es una sierra árida y de difícil acceso por vía terrestre y por eso se han concentrado los medios de extinción en las localidades de Ille-sur-Têt, Rodès y Bouleternère.

El subprefecto de Prades, Didier Carponcin, explicó en declaraciones a medios locales que ante el recrudecimiento del fuego se han emprendido acciones adicionales para tratar de controlarlo.

Carponcin destacó que no hay por el momento víctimas registradas y que tampoco se han perdido vidas animales.

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Aunque no se han producido órdenes de evacuación, más de 50 personas sí que fueron acogidas en la noche del sábado al domingo en salas municipales de Ille-sur-Têt con carácter preventivo, esencialmente de masías aisladas.

A mediodía había 700 bomberos sobre el terreno, a los que se debían añadir otros más desde departamentos vecinos.

En el aire, a los cuatro hidroaviones y un helicóptero bombardero de agua que estaban operativos desde primera hora de la mañana se sumaron más tarde otros dos aviones, según Carponcin.

El trabajo de los bomberos se ha complicado por las condiciones atmosféricas, en concreto por los vientos de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas máximas de hasta 38 grados en la zona.

Preguntado por una posible alteración de la etapa del Tour de Francia del lunes, que está programada entre Granollers, en la provincia española de Barcelona, y la francesa Les Angles, en los Pirineos Atlánticos, el prefecto respondió que "es todavía demasiado pronto para decidir, pero la cuestión evidentemente se abordará esta tarde".

Los Pirineos Orientales es uno de los siete departamentos de la fachada mediterránea francesa que este domingo están en alerta roja por el riesgo de incendios forestales.

Esta región es uno de los siete departamentos, también de la fachada mediterránea, que están hoy en alerta naranja meteorológica por la ola de calor que va a ir extendiéndose a partir del lunes a prácticamente todo el territorio francés.

Otro incendio declarado esta mañana en el municipio de Lédenon, en el departamento de Gard, y que ha quemado unas 150 hectáreas ha conducido al cierre de la autopista A9 (que va de la frontera española por La Jonquera hasta Orange) en los dos sentidos entre Nimes y Remoulins a partir de las 14.00 horas (12.00 GMT).