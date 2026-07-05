Hasta un 72 % de Cuba estará sin corriente a la vez este domingo, un nuevo récord

La crisis energética que arrastra el país caribeño ha escalado más en los últimos días, cuando el pasado viernes otro apagón marcó el récord anterior de hasta el 71 % de afectación simultánea en su territorio en la tarde-noche, en el momento de más consumo de energía.

Esa situación coincidió con una nueva salida de operaciones de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque generador de electricidad de la isla, la número 17 en lo que va de año.

La víspera el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la última madrugada, por falta de capacidad de generación, de acuerdo con el parte diario de la UNE.

La empresa, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada una capacidad de generación de 1.000 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.200 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.230 MW.

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En esta jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estarán operativas por averías o trabajos de mantenimiento, cuando esta fuente de energía es responsable de la generación del 40 % del mix energético que se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. En este momento 106 de ellos están parados por falta de combustible también están fuera de servicio dos centrales flotantes y otras dos plantas.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa", con apagones que en La Habana han alcanzado las 20 horas y más.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petroleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector, un sistema energético obsoleto, y el cerco petrolero iniciado en enero por Washington.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.