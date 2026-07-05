Irán celebra el rezo fúnebre por Jameneí en el segundo día de los funerales públicos

Desde primeras horas de la mañana una gran multitud con banderas de Irán y retratos de Jameneí se congregó en la gran mezquita de Mosala de Teherán para despedir a quien dirigió las riendas del país durante más de 36 años y que fue asesinado en el primer día de la guerra con Israel y EE. UU. el 28 de febrero.

El ayatolá Yafar Sobhani, una de las principales autoridades religiosas chiíes del país, dirigió el rezo fúnebre por Jameneí y los cuatro miembros de su familia fallecidos en los ataques, incitando a los asistentes al grito de "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel".

También asistieron al rezo el presidente del país, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei, entre otras autoridades, así como tres hijos del fallecido líder supremo iraní, Mostafa, Masud y Meisam, lo que hizo más notable la ausencia de su segundo hijo y sucesor como líder supremo, Mojtaba.

Durante el acto los gritos de venganza sonaron más fuerte que nunca en el recinto. "Nuestra única consigna: ¡venganza, venganza!", gritaron los participantes al unísono.

Entre la multitud destacaba un retrato del presidente estadounidense, Donald Trump, en el radar de una ametralladora con la frase "Se derramará sangre".

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Ante la asistencia masiva de los fieles, medios iraníes informaron de que la sala principal de la mezquita se ha cerrado al público.

Los actos fúnebres por la muerte de Jameneí comenzaron el viernes con una ceremonia oficial de homenaje en la que participaron altos cargos del país y autoridades y delegaciones extranjeras.

Ayer se celebró el primer día de funerales público, que se alargarán en Mosala hasta las 20:00 hora local (16:30 GMT) de hoy y mañana lunes el cortejo fúnebre recorrerá las calles de la capital iraní para después ser trasladado el martes a la ciudad de Qom.

El miércoles se tienen previstos velorios en Irak y finalmente Jameneí será enterrado el jueves en la ciudad sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiísmo.