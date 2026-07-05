Kuwait defiende coordinación entre productores tras el aumento de producción de la OPEP+

"Esta cooperación contribuye a fortalecer la capacidad del mercado para hacer frente a los diversos retos del próximo periodo", indicó Al Roumi en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias kuwaití, KUNA, tras su participación en la reunión de los siete países que forman la OPEP+ -Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

El ministro indicó que la reunión formaba parte de la coordinación continua para monitorear la evolución del mercado petrolero mundial y revisar los indicadores de oferta y demanda con el fin de apoyar la estabilidad del mercado y mejorar la fiabilidad del suministro.

Aseguró que la reunión representaba "la continuación de la implementación de la decisión de abandonar el acuerdo de recorte voluntario de producción e incrementar la producción total".

"Esto forma parte de un enfoque gradual y equilibrado basado en las necesidades del mercado petrolero", añadió en un momento en el que los países miembros, especialmente los del golfo Pérsico, han sufrido las consecuencias de la guerra contra Irán.

La alianza OPEP+, que está liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo elevar su producción petrolera desde agosto, por quinto mes consecutivo, en 188.000 barriles diarios.

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El ministro kuwaití afirmó que la producción de su país para ese mismo mes alcanzará los "2,66 millones de barriles diarios".

La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de los siete países, según informó en un comunicado la secretaría de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

El grupo de 'los Siete', añadió la declaración final tras la reunión, continuará "vigilando de cerca las condiciones del mercado" y volverá a reunirse telemáticamente el próximo 2 de agosto.

Al Roumi, por su parte, hizo hincapié en la importancia de "mantener el diálogo y la coordinación para fortalecer la confianza en los mercados energéticos mundiales y preservar su estabilidad en el futuro".