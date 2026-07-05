La UA pide "reforzar los esfuerzos" contra el terrorismo tras los ataques en Mali

El presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, condenó en un comunicado los ataques y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno maliense.

"Estos ataques son un claro recordatorio de que el terrorismo y el extremismo violento siguen representando una grave amenaza para Malí, el Sahel y el continente africano en su conjunto. Subrayan la necesidad de reforzar los esfuerzos colectivos para promover la paz, la seguridad y la estabilidad", añadió.

La respuesta contra el terrorismo, según Youssouf, también debe respetar "plenamente" el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil.

Por último, reafirmó el compromiso de la UA de apoyar a Mali y a las iniciativas regionales y continentales destinadas a "combatir el terrorismo y promover la paz y la estabilidad duraderas" en el Sahel.

El Ejército de Mali dijo que los ataques, perpetrados por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe, la rama de Al Qaeda en el Sahel) y el Frente de Liberación del Azawad (FLA, movimiento que reclama la independencia del norte de Mali), se saldaron con 26 presuntos terroristas y un soldado muertos.

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Estos ataques se producen tras la oleada de ataques coordinados por el FLA y el JNIM lanzada el pasado 25 de abril contra la capital y varias localidades del país y en la que fue asesinado el ministro de Defensa Sadio Camara.

Gobernado desde 2020 por una junta militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado, Mali afronta desde hace más de una década una grave crisis de seguridad marcada por la actividad de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, así como por la insurgencia de movimientos independentistas en el norte del país.