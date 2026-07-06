Clima en Paraguay: frío intenso y lluvias marcan el inicio de la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Las condiciones del tiempo mejorarían hacia el final de la jornada de hoy y no se esperan nuevas precipitaciones mañana, martes, o el miércoles.
El ambiente se mantiene frío en Paraguay, con mínimas de 9 grados centígrados en Asunción, 10 en Ciudad del Este, 8 en Encarnación y hasta 13 en el Chaco, con máximas entre 13 y 20 grados en todo el país.
Lea más: Frío en Paraguay: ¿cuáles serán los días y las zonas con las temperaturas más bajas esta semana?
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
11 °C
15 °C
San Pedro
10 °C
15 °C
Caacupé
9 °C
13 °C
Villarrica
8 °C
14 °C
Coronel Oviedo
9 °C
13 °C
Caazapá
8 °C
13 °C
Encarnación
8 °C
13 °C
San Juan Bautista
7 °C
14 °C
Paraguarí
8 °C
14 °C
Ciudad del Este
10 °C
14 °C
Asunción
9 °C
14 °C
Pilar
7 °C
14 °C
Pedro Juan Caballero
12 °C
21 °C
Salto del Guairá
11 °C
17 ºC
Pozo Colorado
10 °C
15 °C
Fuerte Olimpo
13 °C
20 °C
Mariscal Estigarribia
11 °C
15 °C
El frío se intensificaría en los próximos días, con mínimas de 5 grados mañana y 6 grados el miércoles en la capital, y de hasta 3 grados en algunas zonas del sur del país.