Clima
06 de julio de 2026 a la - 04:22

Clima en Paraguay: frío intenso y lluvias marcan el inicio de la semana

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Luego de un fin de semana con condiciones del tiempo estables, desde hoy se esperan de nuevo lluvias dispersas en gran parte de Paraguay. El frío persiste con temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados centígrados en varios puntos del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo mejorarían hacia el final de la jornada de hoy y no se esperan nuevas precipitaciones mañana, martes, o el miércoles.

El ambiente se mantiene frío en Paraguay, con mínimas de 9 grados centígrados en Asunción, 10 en Ciudad del Este, 8 en Encarnación y hasta 13 en el Chaco, con máximas entre 13 y 20 grados en todo el país.

Lea más: Frío en Paraguay: ¿cuáles serán los días y las zonas con las temperaturas más bajas esta semana?

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

11 °C

15 °C

San Pedro

10 °C

15 °C

Caacupé

9 °C

13 °C

Villarrica

8 °C

14 °C

Coronel Oviedo

9 °C

13 °C

Caazapá

8 °C

13 °C

Encarnación

8 °C

13 °C

San Juan Bautista

7 °C

14 °C

Paraguarí

8 °C

14 °C

Ciudad del Este

10 °C

14 °C

Asunción

9 °C

14 °C

Pilar

7 °C

14 °C

Pedro Juan Caballero

12 °C

21 °C

Salto del Guairá

11 °C

17 ºC

Pozo Colorado

10 °C

15 °C

Fuerte Olimpo

13 °C

20 °C

Mariscal Estigarribia

11 °C

15 °C

El frío se intensificaría en los próximos días, con mínimas de 5 grados mañana y 6 grados el miércoles en la capital, y de hasta 3 grados en algunas zonas del sur del país.