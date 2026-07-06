Clima en Paraguay: frío intenso y lluvias marcan el inicio de la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo mejorarían hacia el final de la jornada de hoy y no se esperan nuevas precipitaciones mañana, martes, o el miércoles.

El ambiente se mantiene frío en Paraguay, con mínimas de 9 grados centígrados en Asunción, 10 en Ciudad del Este, 8 en Encarnación y hasta 13 en el Chaco, con máximas entre 13 y 20 grados en todo el país.

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Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 11 °C 15 °C San Pedro 10 °C 15 °C Caacupé 9 °C 13 °C Villarrica 8 °C 14 °C Coronel Oviedo 9 °C 13 °C Caazapá 8 °C 13 °C Encarnación 8 °C 13 °C San Juan Bautista 7 °C 14 °C Paraguarí 8 °C 14 °C Ciudad del Este 10 °C 14 °C Asunción 9 °C 14 °C Pilar 7 °C 14 °C Pedro Juan Caballero 12 °C 21 °C Salto del Guairá 11 °C 17 ºC Pozo Colorado 10 °C 15 °C Fuerte Olimpo 13 °C 20 °C Mariscal Estigarribia 11 °C 15 °C

El frío se intensificaría en los próximos días, con mínimas de 5 grados mañana y 6 grados el miércoles en la capital, y de hasta 3 grados en algunas zonas del sur del país.