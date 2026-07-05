Las defensas antiaéreas rusas derriban 71 drones ucranianos durante la noche

"Durante la noche, entre las 20:00 del 4 de julio y las 07:00 del 5 de julio, los sistemas de defensa activos destruyeron 71 drones ucranianos de ala fija sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Rostov, Crimea y el mar Negro", señala el comunicado del Ministerio de Defensa ruso publicado en Telegram .

La relativamente baja intensidad del ataque contrasta con los de las últimas semanas, cuando Defensa anunciaba el derribo de centenares de drones de manera casi diaria.

Tan solo ayer comunicaron haber derribado casi 400 drones durante la misma franja horaria.

Los ataques de ayer alcanzaron una terminal petrolera en San Petersburgo, ya atacada en junio, y dejaron parcialmente sin luz la capital de Bélgorod, región fronteriza con Ucrania.