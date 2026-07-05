Líderes de OTAN impulsarán millones para industria militar y Ucrania con presión de Trump

"La OTAN es y siempre será una alianza transatlántica, pero debemos reequilibrarla para mejor (…). En estrecha colaboración con Estados Unidos, los aliados europeos y Canadá están asumiendo mayor responsabilidad en materia de defensa convencional en Europa", señaló esta semana desde Berlín el secretario general aliado, Mark Rutte.

Los líderes tratarán de hacer valer el compromiso del año pasado de invertir un 5 % de su PIB en defensa para 2035 frente a las insistentes críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre que la senda que llevan algunos países no es creíble y pese a que Rutte le explicara la semana pasada en el Despacho Oval el acelerón en inversión con gráficos en una pizarra.

Según datos de la Alianza, de 2016 a 2026 los aliados europeos y Canadá han gastado 1,2 billones de dólares (1,05 billones de euros) adicionales en defensa, y solo en 2025 incrementaron su inversión en casi un 20 %, lo que equivale a 139.000 millones de dólares (121.650 millones de euros) adicionales.

Frente al optimismo con el que los aliados europeos aseguran afrontar esta cumbre, esta semana el embajador de EE. UU. ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, advirtió de que hay que cumplir y que su país está dispuesto a dar ventaja en compras y licitaciones militares a los Estados más comprometidos.

El encuentro llega además en un momento en que los aliados europeos se ven obligados a dar un paso al frente tras el anuncio de Washington de que dejará de poner a disposición de la Alianza material fundamental en caso de ataque para centrar su atención en otros escenarios -unos huecos que se están rellenando a buen ritmo-.

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Es lo que se ha bautizado como OTAN 3.0: unos aliados europeos asumiendo más responsabilidad de la defensa convencional en su territorio mientras Estados Unidos permanece anclado en la Alianza pero con menos compromisos.

"La cumbre de la próxima semana se centrará en convertir el gasto adicional en capacidades operativas y en ampliar de forma significativa nuestras industrias de defensa", en palabras de Rutte.

Rutte ofrecerá mañana por la tarde una rueda de prensa en Ankara previa a la cumbre, que dedicará su jornada del martes a una nueva edición del Foro Industrial de Defensa, en el que se esperan anuncios de acuerdos valorados en "decenas de miles de euros", según el secretario general, y resultados a nivel nacional y multinacional.

Esta conferencia, a la que asistirán líderes políticos y de empresas del sector, constará de seis sesiones a puerta cerrada por la mañana y sesiones plenarias en abierto por la tarde, y se esperan acuerdos a lo largo del día en capacidades prioritarias para la OTAN: espacio y vigilancia, defensa aérea y antimisiles integrada, y capacidades de ataque.

El objetivo es impulsar la coproducción transatlántica, acelerar la implementación de la innovación, mejorar la cooperación práctica entre la OTAN y la industria y ofrecer garantías tangibles de inversión en defensa para que la disuasión siga siendo efectiva, en un momento en que la Unión Europea quiere dar prioridad a su mercado.

El martes, Rutte también recibirá al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y tendrá lugar un consejo OTAN-Ucrania a nivel de ministros de Exteriores, y es que el apoyo a Ucrania será otro de los puntales de la cumbre: se espera que los aliados impulsen un apoyo militar para Kiev de 140.000 millones de euros en dos años, incluida la contribución de 60.000 millones de préstamo de la Unión Europea.

Estados Unidos no aportará dinero a ese fondo que, no obstante, servirá para que los europeos y Canadá sigan comprándole armas -a través de la iniciativa PURL de la OTAN- para enviar a Ucrania, esencialmente defensas aéreas como interceptores Patriot.

Asimismo, en la noche del martes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ofrecerá una cena de gala para los líderes y, en la mañana del miércoles, tendrá lugar la sesión de trabajo del Consejo del Atlántico Norte.

Será el momento de medir si Trump, como dijo, continúa "decepcionado" con los aliados por no apoyarle en la guerra que inició contra Irán, lo que le llevó a plantearse su asistencia a la cumbre que finalmente aceptó, dijo la semana pasada, porque Erdogan le convenció.