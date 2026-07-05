Ministra de Defensa asegura que la OTAN sabe que España cumple, pese a lo que diga Trump

En una entrevista en el diario 'El País' publicada este domingo y recogida por EFE, la ministra de Defensa explica que "España está cumpliendo con los objetivos de capacidades que se le han pedido".

Anuncia además que, en las próximas semanas, llevará al Consejo de Ministros un plan con 15 nuevos programas militares para garantizar que este año el gasto en defensa alcanza de nuevo el 2 % del PIB, aunque no se hayan aprobado los presupuestos.

Preguntada por las declaraciones de Trump sobre que España es "un desastre" como aliado en la OTAN, Robles mantiene que todos los países de la Alianza Atlántica "saben que eso no es cierto".

"Saben que, si a España se le pide participar en cualquier misión, estamos siempre dispuestos", añade la ministra.

Subraya que España puede cumplir sus compromisos con un gasto del 2 % del PIB.

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"España es el séptimo país de la OTAN en cumplimiento de sus objetivos de capacidades. Las consideraciones del secretario general (de la Alianza, Mark Rutte) y de Trump son abstractas", opina Robles.

En los últimos meses, Trump ha cargado contra España y otros países europeos, a quienes reprocha haber negado apoyo logístico para reabrir el estrecho de Ormuz o el acceso a sus bases militares en momentos clave del conflicto con Irán.

Trump ha cuestionado repetidamente la utilidad de la OTAN y el reparto de cargas entre sus miembros, y ha dicho que acudirá a la cumbre de Ankara de la próxima semana "solo por respeto" al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El mandatario también ha definido al bloque como un "tigre de papel" y ha insinuado que contempla seriamente retirar a EE.UU. de la OTAN, a pesar de que para ello necesitaría el aval del Congreso.