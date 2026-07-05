Mueren al menos 15 soldados del Gobierno yemení reconocido en ataque de rebeldes hutíes

El ataque, el primero de este tipo desde hace años en Hudeida, comenzó a última hora del viernes y se prolongó hasta la madrugada del sábado, bajo intenso fuego de artillería, y tuvo como objetivo posiciones gubernamentales en el monte Dabas, en la zona de Hays, confirmaron a EFE fuentes militares y locales.

Indicaron que los atacantes tomaron durante un tiempo posiciones de la 14.ª Brigada de Infantería de las fuerzas del Gobierno reconocido, también conocida como la Segunda Brigada Zaraniq, antes de su recuperación por las fuerzas gubernamentales tras unas cuatro horas de combates con armas pesadas y medianas.

El ministro de Estado yemení, Waleed al Qudaimi, confirmó en un mensaje en su cuenta en X la muerte de 15 soldados en la "batalla del monte Dabas", en la que -aseguró- otros 20 resultaron heridos.

Al Qudaimi afirmó que las fuerzas gubernamentales infligieron grandes pérdidas a los hutíes, y que en esa batalla "murieron más de 50 combatientes de los terroristas hutíes y decenas resultaron heridos", lo que no ha sido confirmado por fuentes independientes.

Los insurgentes hutíes, que desde 2014 controlan amplias regiones del norte, centro y el oeste de Yemen, incluida la capital, Saná, no han reaccionado a esas afirmaciones.

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"El frente costero (del mar Rojo) nunca descansa", dijo Al Qudaimi, y señaló que los repetidos ataques hutíes contra las posiciones de Zaraniq tienen como objetivo romper "la línea defensiva clave que bloquea su avance hacia el sur de Hudeida".

Este ataque hutí supone una escalada significativa tras varios años de relativa calma en Hays y coincide con informaciones de medios oficiales y militares sobre un aumento de los movimientos de tropas hutíes y el envío de refuerzos militares a lo largo de varias líneas del frente.

También pone de manifiesto la fragilidad de la tregua negociada por la ONU, que redujo drásticamente las hostilidades a gran escala tras su entrada en vigor en abril de 2022.

Aunque el alto el fuego expiró formalmente ese mismo año, ambas partes se han abstenido en gran medida de realizar ofensivas terrestres importantes, al tiempo que continúan acusándose mutuamente de violaciones del alto el fuego, incluidos ataques de artillería, disparos de francotiradores y enfrentamientos localizados.

Hudeida es una de las provincias más estratégicas de Yemen debido a su costa en el mar Rojo y sus puertos, que constituyen un punto de entrada vital para la ayuda humanitaria y las importaciones comerciales.

El nuevo enfrentamiento se produce en medio de recientes tensiones en Yemen debido a las amenazas hutíes del viernes de atacar intereses de Arabia Saudí, país que respalda al Gobierno yemení reconocido, y de romper las restricciones aéreas impuestas por una coalición militar liderada por Riad sobre las zonas controladas por los rebeldes.