Pekín y Moscú anuncian ejercicios navales conjuntos en mar Amarillo y aguas del Pacífico

Las maniobras navales "Joint Sea-2026" se desarrollarán en las cercanías del puerto de Qingdao (provincia de Shandong, este), en la costa del mar Amarillo, de acuerdo a un comunicado divulgado hoy por la cartera castrense que no precisa coordenadas sobre las patrullas marítimas posteriores, que en la edición de 2025 se extendieron hacia Guam, el estrecho de Bering y aguas cercanas a Hawái.

Según la información oficial, los ejercicios forman parte del plan anual de cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países y tienen los objetivos de "responder de forma conjunta a los retos de seguridad" y "salvaguardar la paz y la estabilidad regionales".

El anuncio se produce después de que a finales de junio los ejércitos chino y ruso llevaran a cabo una patrulla aérea conjunta que sobrevoló el mar del Japón, el mar de China Oriental y el océano Pacífico occidental, un movimiento al que Corea del Sur y Japón respondieron desplegando sus propios cazas para responder a cualquier contingencia y sobre el que Tokio manifestó por canales diplomáticos su "profunda preocupación" a Pekín y Moscú.

También se suma a la reanudación, comunicada la víspera, de las patrullas marítimas de la Guardia Costera de China en aguas al este de Taiwán, una operación de control e inspección de buques que comenzó en junio y ha provocado quejas tanto por parte de Taipéi como de varios países europeos que lo consideran una "amenaza" a la estabilidad regional y la libertad de navegación.

China mantiene un contencioso territorial con Japón en el mar de China Oriental por las islas Diaoyu o Senkaku, además de reclamar casi la totalidad del mar de China Meridional, por donde transita cerca de un tercio del comercio marítimo mundial y donde mantiene disputas con varios países del Sudeste Asiático.

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Las aguas del puerto de Qingdao, no obstante, se encuentran lejos -de mil a casi dos mil kilómetros- de las zonas en disputa con Tokio y Manila.

Pekín y Moscú realizan ejercicios militares de forma periódica desde que a principios de 2022 -poco antes de la invasión rusa de Ucrania- rubricaron una estrecha alianza estratégica que se ha intensificado desde entonces e incluido viajes del presidente Xi Jinping a Rusia y de Vladímir Putin a China.