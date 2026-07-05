Retirada de escombros centra las operaciones en Venezuela tras 11 días de los terremotos

En las calles de las localidades de La Guaira, zona cero de la devastación, la presencia de maquinaria pesada para la retirada de escombros es mucho mayor a primera hora del domingo, según constató EFE.

Estas operaciones se han intensificado a la vez que las labores de rescate van disminuyendo y los equipos internacionales abandonan el país, ante las cada vez menos posibilidades de encontrar supervivientes.

El número de gente acampando en las calles después de haber perdido sus viviendas, o de que estas quedaran afectadas por los temblores, también se va reduciendo mientras los damnificados han sido traslados a refugios o abandonado la zona.

El Gobierno detalló el sábado que unas 16.309 personas se quedaron sin vivienda y que 86.794 familias han sido atendidas, por lo que se han habilitado 80 campamentos transitorios.

Según los últimos datos del Gobierno, al menos 2.954 personas han fallecido y 16.592 han resultado heridas, mientras se sigue sin actualizar la cifra de desaparecidos.

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Por su parte, la iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela', una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31.000 personas a las que no se ha podido contactar

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el sábado que se estableció una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y que suspendió su actividad comercial tras sufrir "graves daños" por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

El undécimo día tras los terremotos coincide con la conmemoración de los 215 años de la independencia de Venezuela y con los seis meses en el poder de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada después de que Estados Unidos capturara en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores.

Este lunes, está previsto el reinicio de las actividades escolares, aunque no en las zonas más devastadas por los terremotos.

En este contexto, la ONG Cecodap -que promueve la defensa de los derechos de la infancia- afirmó el sábado que el regreso a las clases "no puede entenderse únicamente como la reactivación del calendario escolar", sino que "debe formar parte del proceso de recuperación integral de la niñez y la adolescencia".