Rusia importa cifra récord de gasolina de Bielorrusia en medio de crisis de hidrocarburos

Las importaciones de junio suponen un total 2,4 veces mayor que el volumen importado en mayo. En junio de 2025 las importaciones de gasolina rusa ascendieron a tan solo 1.000 toneladas.

Según el diario ruso, Bielorrusia desvió de este modo a Rusia sus exportaciones de combustible destinadas a países de Asia Central.

Los expertos citados explicaron a Védomosti que se espera que dicha medida alivie la situación del mercado ruso, pero que claramente no cubrirá por completo la escasez de gasolina del país provocada por los constantes ataques ucranianos contra infraestructura petrolera y logística.

Según medios internacionales el consumo diario de gasolina en Rusia en verano es de 110.000 toneladas.

Bielorrusia, mientras tanto, tiene capacidad para exportar entre 1,8 y 2 millones de toneladas de gasolina al año.

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Las autoridades rusas siguen negando que la crisis de desabastecimiento se deba a los ataques aéreos ucranianos, sino a un brusco aumento de la demanda.

Esta misma semana, el Kremlin admitió que estaba negociando la importación de combustible de terceros países. Posteriormente, la prensa extranjera publicó que habían llegado a un acuerdo de importación de gasolina de India.

Días atrás, el Ministerio de Energía de Kirguistán solicitó ayuda a Bielorrusia y a los países vecinos para el suministro de combustible. Se estima que el 90 % de la gasolina que consume la república centroasiática proviene de Rusia.