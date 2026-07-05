Ucrania derriba 112 drones rusos y tres misiles en ataque ruso contra el país

Durante la pasada noche Rusia atacó Ucrania con un misil aire-tierra Kh-31 desde aguas del mar Negro, tres misiles guiados Kh-59/69 desde el espacio aéreo de los territorios ocupados de Zaporiyia y con 125 drones de ataque desde suelo ruso, Donetsk y la ocupada península de Crimea.

La defensa antiaérea consiguió derribar 112 drones enemigos en el norte, sur y este del país, así como tres misiles guiados.

El misil Kh-31 no alcanzó su objetivo.

Sin embargo, se registraron impactos de cuatro drones de ataque en tres ubicaciones y la caída de restos de aparatos derribados en ocho lugares.