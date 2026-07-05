Una nube tóxica se cierne sobre Salónica tras un incendio forestal e industrial

"Nos estamos centrando en la planta de reciclaje de la que emana una densa humareda y, debido a la dirección del viento, gran parte del humo se ha desplazado hacia la zona de Salónica", indicó a la emisora Yiannis Artopoios, portavoz del Cuerpo de Bomberos.

"Se trata de una operación muy compleja porque en estos momentos se están liberando grandes cantidades de humo tóxico y monóxido de carbono, por lo que los bomberos deben usar máscaras protectoras especiales para evitar que penetre en el sistema respiratorio y provoque quemaduras químicas", añadió el portavoz.

Según el diario Kathimerini, mientras la citada planta continúa ardiendo, se prevé que las labores de extinción y enfriamiento del área se prolonguen durante todo el día con el objetivo de diluir la humareda, limitar la dispersión de elementos tóxicos a la atmósfera y prevenir la aparición de nuevos focos.

Más de 160 bomberos, apoyados por 50 vehículos cisterna y varios grupos de voluntarios, libraron una intensa batalla contra las llamas durante toda la noche para controlar el incendio, desatado originalmente en una zona forestal del municipio de Oreokastro, en la región de Macedonia Central.

Con las primeras luces del día, varios medios aéreos se sumaron a las tareas de extinción y lograron finalmente perimetrar y controlar el frente forestal del fuego.

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Aunque las llamas no llegaron a alcanzar las viviendas de la zona —que habían sido desalojadas de manera preventiva durante la noche—, sí calcinaron comercios locales y fábricas de lubricantes, productos derivados del petróleo y textiles, además de la planta de reciclaje, que alberga grandes cantidades de plástico.

"La destrucción es enorme y durante toda la noche se registraron docenas, si no cientos, de explosiones", declaró a ERT el alcalde de la localidad de Neapolis-Sykeon, Simos Daniilidis.

"Si miran hacia el oeste de Salónica, verán una situación trágicamente alarmante con esta nube negra y gris, cargada de sustancias nocivas y dioxinas", añadió el regidor, quien hizo un llamamiento a la comunidad científica para que dicte pautas de protección para la población.

De momento, las autoridades han recomendado evitar los desplazamientos por la zona afectada, que ya abarca el oeste y el centro de Salónica, y han aconsejado el uso de mascarillas de alta protección a quienes deban salir a la calle.

El alcalde hizo hincapié en que la disminución de la fuerza del viento ayudó significativamente a contener el incendio forestal, pero advirtió de que cualquier ráfaga podría reavivar los focos.

Cinco bomberos han tenido que ser hospitalizados, en su mayoría debido a problemas respiratorios causados por la inhalación de gases tóxicos, según precisó Kathimerini.

Por otro lado, la Policía griega ha detenido a un hombre de 76 años con síntomas de intoxicación, acusado de haber provocado el devastador incendio tras confesar que conducía de forma temeraria por la zona boscosa, lo que habría generado chispas que desataron el fuego.