Abogacía marroquí paraliza la actividad judicial en rechazo a la nueva ley de su profesión

La explanada situada frente a la sede del Parlamento, en la avenida Mohamed V, se llenó de decenas de abogados ataviados con su vestimenta profesional y llegados de distintas regiones de Marruecos, al tiempo que en la Cámara continúa el debate sobre el proyecto de ley, cuya votación está prevista para mañana, martes.

Los abogados consultados por EFE rechazaron cualquier disposición que consideren que afecta a la independencia de la profesión y a la inmunidad de la defensa, y consideraron que el nuevo proyecto supone un retroceso respecto a garantías ya consolidadas, en lugar de una mera actualización.

El presidente del Colegio de los abogados de Tánger (norte), Anouar Bellouki, afirmó que el nuevo proyecto de ley no garantiza la inmunidad de la defensa, al permitir, según dijo, que el tribunal pueda calificar como delitos los contenidos de los alegatos de los abogados y perseguirlos judicialmente por ello.

Añadió que la inmunidad de los abogados durante sus alegatos fue concebida para proteger a los litigantes y subrayó que un letrado que ejerza su defensa con el temor de que sus argumentos sean interpretados como delitos no podrá desempeñar su labor con libertad.

Bellouki afirmó que los representantes de los abogados mantuvieron durante todo el proceso de elaboración del proyecto de ley un diálogo con el Ministerio de Justicia y recibieron, además, del jefe del Gobierno, Aziz Akhannouch, garantías de que sus propuestas serían tenidas en cuenta.

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El letrado lamentó, sin embargo, la sorpresa de los abogados al comprobar que el texto presentado ante el Parlamento no refleja lo acordado en esas conversaciones.

Los abogados también criticaron varios aspectos concretos, entre ellos una mayor intervención del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía en asuntos internos de su organización profesional y el endurecimiento de los requisitos para acceder a cargos de responsabilidad, que algunos consideran una forma de restringir la renovación interna.

Entre los puntos más cuestionados figura, en primer lugar, lo que consideran una injerencia en la autonomía de la profesión, al entender que algunos artículos otorgan más margen a la autoridad ejecutiva en materias que deberían seguir bajo el control de los órganos profesionales.

El abogado Mbarek Bouyerk del Colegio de Nador (noreste) afirmó que la nueva ley prohíbe a las organizaciones autónomas de los abogados deducir cantidades de sus ingresos, en un intento por asfixiar financieramente a estos órganos, parte de cuyos fondos se destinaban a la cobertura sanitaria de los letrados.

Por otra parte, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, declaró, según la prensa local, que el proyecto de ley del ejercicio de la abogacía busca modernizar la profesión y elevar la calidad de la práctica, preservando los derechos de los abogados y de los litigantes.

Subrayó que las reformas propuestas pretenden mejorar la eficacia de los procedimientos judiciales y acompañar las transformaciones legales y sociales.

Además de la protesta iniciada este lunes frente al Parlamento, los tribunales marroquíes permanecen paralizados por tercera semana consecutiva, tras la convocatoria de los abogados a una huelga indefinida hasta que se atiendan sus reivindicaciones.