Abogado del alcalde de Guayaquil tilda de "estúpida" la investigación en su contra

"Se ha iniciado una investigación previa bastante estúpida por cinco tuits. Está claro que llamar obstrucción a la justicia a cinco tuits, en los que, además, de manera pública se describe la precariedad judicial y la forma en que se manipula la justicia, no tienes pie ni cabeza", dijo el letrado en la radio Pichincha.

Aseveró que estos son "los gajes del oficio de ejercer la profesión en un ambiente claramente dictatorial".

"Es claro que no vivimos en una democracia, que la división de poderes en este momento, evidentemente, no existe; que el Consejo de la Judicatura se ha constituido en una suerte de gestor, de operador del poder gubernamental, del Ejecutivo, y que la Fiscalía es un perro faldero de poder", opinó.

Indicó que le notificaron sobre la investigación previa en su contra por el supuesto delito de obstrucción a la justicia el pasado viernes a las 02:00 hora local (07:00 GMT).

"Ese mismo día, a las 09:00 de la mañana (14:00 GMT) se presentó una impugnación a mi candidatura al Consejo de Participación Ciudadana basados en esa denuncia", informó al considerar que es "impresentable que se persiga a los abogados por el ejercicio de sus defensas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Comentó que ya ha vivido este tipo de situaciones en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y aseveró que se defenderá en derecho aunque no sabe de qué, pues no se le abre la investigación "por ninguna actuación dentro de un proceso sino por cinco post en X".

Sobre su defendido, comentó que ha perdido un 35 % de su peso corporal, tiene algunas patologías preexistentes, una cardíaca, otra nivel de vesícula, y que solicitarán en los próximos días fecha para una intervención quirúrgica.

El pasado miércoles, una jueza llamó a juicio a Alvarez en un caso en el que se investiga la supuesta manipulación y retiro de un grillete electrónico que se le había puesto el año pasado, en el marco de otro proceso judicial.

Según la Fiscalía, esa manipulación se habría descubierto el pasado 10 de febrero, cuando el alcalde fue detenido en su vivienda por otro caso de presunto lavado de dinero, denominado como 'Goleada', relacionado con su negocio familiar de comercialización de combustibles.