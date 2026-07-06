Al menos 15 mineros muertos tras el derrumbe de una mina de oro en norte de Sudán

La empresa, dependiente del Ministerio de Minerales, indicó que el accidente ocurrió tras el derrumbe de una mina en la localidad septentrional de Wadi Halfa, y detalló que la persona herida fue trasladada al hospital para recibir tratamiento, mientras que los cuerpos de los fallecidos fueron entregados a sus familias.

La nota indicó que la compañía envió equipos de campo al lugar del accidente en coordinación con el Departamento de Seguridad Económica Minera, la Policía Minera y equipos de rescate del gobierno estatal y de la localidad de Wadi Halfa, y se "iniciaron de inmediato" las operaciones de rescate.

El informe inicial indicó que el accidente ocurrió después de que varios mineros ingresaran a la mina, "a pesar de estar legalmente cerrada" porque el Departamento de Medio Ambiente y Seguridad había clausurado previamente el sitio y emitido advertencias que prohibían trabajar allí por "la peligrosidad y la probabilidad de derrumbe".

Sin embargo, algunos mineros ingresaron al sitio "incumpliendo estas directivas, lo que provocó el derrumbe de partes de la mina", sostuvo la compañía, que reiteró que las decisiones de cierre de minas solo se toman después de evaluaciones técnicas y de ingeniería exhaustivas, cuyo objetivo principal "es proteger vidas y prevenir accidentes".

Los incidentes motivaron un llamado a todos los mineros para que cumplan íntegramente con las directrices y se abstengan de ingresar a cualquier mina cerrada para garantizar su propia seguridad y la de los demás.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los derrumbes de minas han causado la muerte de decenas de personas debido por problemas de seguridad en Sudán.

El sector minero tradicional en Sudán emplea a más de dos millones de personas que trabajan en condiciones extremadamente duras y produce aproximadamente el 80 % de la extracción total de oro del país, que asciende a un promedio de 70 toneladas anuales.