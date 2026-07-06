Al menos 54 civiles muertos por combates entre el Ejército y los rebeldes en la RD Congo

"Ya hemos contabilizado 54 muertos entre la población civil, incluidas mujeres embarazadas, estudiantes, niños y desplazados internos", declaró el administrador civil del territorio de Fizi, Samy Kalonji Badibanga.

Durante los combates, que se reanudaron hace dos semanas pero que se recrudecieron durante el fin de semana, las autoridades han registrado la destrucción de carreteras, centros de salud, ganado y campos de cultivo.

Kalonji Badibanga también dijo que el deterioro de la situación de seguridad ha provocado un importante desplazamiento de la población, que se ha visto obligada a trasladarse a aldeas vecinas como Mukera, Lumania, Kichula, Kananda y Barsebele, además de la ciudad de Baraka.

"Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que comprenda que la situación que atraviesa la población de Kivu del Sur en general, y la del territorio de Fizi en particular, es dramática", añadió.

Por último, condenó los "continuos bombardeos con drones", que forman parte de los enfrentamientos entre el Ejército congoleño y el M23, apoyado por la vecina Ruanda, en esa zona de Kivu del Sur.

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El conflicto se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte y, semanas después, la ciudad de Bukavu, capital de Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ratificó el pacto de junio de 2025 (firmado a nivel ministerial), ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este del país africano, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Misión de las Naciones Unidas de Estabilización en la RDC (Monusco).