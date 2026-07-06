Al menos tres muertos y una quincena de heridos tras dos ataques israelíes en Gaza

Mohammad Falah Daghmash y su esposa murieron tras un bombardeo israelí de madrugada que alcanzó un apartamento residencial cerca del Hospital Jordano, en el barrio de Tel al Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza (norte del enclave), lo que provocó un incendio en el lugar y dejó además varios heridos, informó el hospital Al Shifa.

En Jan Yunis (sur de la Franja), Israel mató a una persona e hirió a alrededor de 15 más tras atacar un vehículo utilitario en la zona de Al Mawasi que activó los equipos de Defensa Civil poco después de las 8.30 horas (5.30 GMT).

El centro médico Náser de Jan Yunis recibió el cadáver, según informó la morgue del hospital.

Por su parte, el hospital de campaña de Al Mawasi, dependiente de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, atendió a una quincena de personas de ese mismo ataque, que llegaron al servicio de urgencias.

Poco después del ataque en Jan Yunis, Israel perpetró otro ataque aéreo contra un vehículo en Deir al Balah (centro de Gaza), del que los pasajeros salieron con vida.

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Además, el gazatí Nasser al Awawda falleció este lunes de las heridas de metralla provocadas por un ataque israelí días antes en la localidad de Al Masdar, informó el hospital Al Awda.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre, el número total de muertos asciende a 1.066, el de heridos a 3.445 y el de cadáveres rescatados a 797, según la misma fuente.

En el cómputo acumulado desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad de Gaza eleva la cifra total de muertos a 73.090 y la de heridos a 173.553.