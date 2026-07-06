Alemania celebra que Canadá elija los submarinos de Thyssenkrupp Marine Systems

"El primer ministro Mark Carney acaba de anunciar que Canadá ha optado por la adquisición de submarinos de la clase 212CD de fabricación alemana y noruega", manifestó Merz en un comunicado.

"Antes de la cumbre de la OTAN que comienza mañana, el Gobierno canadiense envía así una clara señal de cooperación transatlántica y europea en el sector de la industria de la defensa", señaló el canciller, al aludir a la decisión canadiense en favor de los sistemas que de TKMS, en cuya fabricación también coopera Noruega.

"Se trata de un gran proyecto estratégico que unirá a Canadá, Alemania y Noruega durante décadas", abundó el jefe del Gobierno germano, para el que la adquisición canadiense "es una muestra de nuestra colaboración a largo plazo, que va mucho más allá de la política de seguridad y defensa".

"Llevo muchos meses trabajando intensamente en esta colaboración con Mark Carney y con mi homólogo noruego, Jonas Gahr Støre. Les doy las gracias a ambos por esta confianza mutua. Alemania seguirá valorándola en el futuro", enfatizó.

En esta línea, el ministro de Asuntos Exteriores alemán dijo alegrarse por la elección de Canadá.

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"Me alegra que hayamos podido convencer a Canadá de nuestra propuesta germano-noruega en el marco del programa canadiense de submarinos. Con ello, Canadá ha enviado una clara señal de cohesión dentro de la alianza transatlántica", apuntó en un comunicado el jefe de la diplomacia germana, que aludió a los sistemas elegidos como "los mejores submarinos convencionales del mundo".

Además, Wadephul manifestó que Canadá, Noruega y Alemania abren ahora un "nuevo capítulo en política de defensa e industria".

Noruega y Alemania ya cuentan con doce de los submarinos de TKMS, por lo que la adquisición canadiense supondrá la creación de la "mayor y más moderna flota de submarinos convencionales del mundo", indicó el titular de Defensa germano, Boris Pistorius.

"Juntos construiremos la flota de submarinos convencionales más grande y moderna del mundo. Podremos intercambiar, analizar y aprovechar rápidamente la información que recopilarán nuestros hasta 24 submarinos en el Atlántico Norte, el Ártico y el Extremo Norte", destacó Pistorius.

El programa canadiense prevé la adquisición de hasta 12 submarinos de propulsión convencional, basados en el modelo 212CD desarrollado por TKMS en cooperación con Noruega, para sustituir una flota canadiense envejecida y poder así reforzar la vigilancia del Ártico, el Atlántico y el Pacífico.

El contrato tendría un valor estimado de hasta 30.000 millones de dólares canadienses (unos 18.450 millones de euros) para los submarinos y podría llegar hasta 50.000 millones de dólares canadienses (unos 30.754 millones de euros) si se incluyen operaciones, mantenimiento y modernizaciones.

Según el Ejecutivo canadiense, los cuatro primeros submarinos deberán ser entregados en 2034, antes de lo previsto inicialmente. En caso de que las negociaciones con la empresa alemana fracasen, Canadá podría designar a la empresa surcoreana Hanwha Ocean como proveedor preferente.

Para TKMS, se trata del mayor encargo de submarinos en su historia.