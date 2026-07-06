Australia califica de "preocupante" el lanzamiento de China de un misil en el Pacífico

Camberra "ha dejado claro a China que consideramos esto desestabilizador para la región" pues "esta prueba se enmarca en el contexto de un rápido rearme militar" por parte de Pekín, "que carece de la transparencia y la seguridad" que "la región espera", señaló la jefa de la diplomacia australiana a la prensa.

Asimismo, Wong, de visita este lunes en Fiyi, insistió en su deseo de que "el Pacífico sea un océano de paz", pero aseguró que pruebas como estas son "incompatibles con ese objetivo", según la transcripción oficial proporcionada por su ministerio.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, declaró estar "profundamente preocupado por las pruebas de armas con capacidad nuclear realizadas por China en el Pacífico Sur".

"Nueva Zelanda considera que este es un acontecimiento indeseable y preocupante", dijo Peters, recoge el canal público Radio New Zealand.

Las declaraciones oficiales llegan pocas horas después de que la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzara con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, una prueba anunciada en un momento de crecientes tensiones con Japón y de refuerzo de la presencia china en aguas próximas a Taiwán.

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El proyectil cayó con precisión en la zona marítima prevista, según la agencia estatal Xinhua.

El medio señaló que el ensayo, efectuado a las 12.01 hora local (04.01 GMT), formaba parte del plan anual de entrenamiento militar, que China notificó previamente a los países pertinentes y que "no está dirigido contra ningún país ni objetivo específico".

La prueba había sido anticipada por medios australianos como The Australian, que informó de que funcionarios chinos habían avisado a gobiernos de la región, incluido el de Camberra, sobre un próximo ensayo de un misil balístico intercontinental en el Pacífico.

El lanzamiento se produce en una etapa de mayor actividad naval china en la zona más occidental de este océano, donde Taiwán aseguró este lunes que la Armada china mantiene desplegadas cuatro agrupaciones navales: una en el Pacífico Sur, dos al sur de la isla japonesa de Amami Oshima y otra al noreste de Filipinas.