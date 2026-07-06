Bélgica detiene a seis menores por planear un ataque escolar en TikTok

La alerta partió de la propia dirección del colegio, que detectó el grupo y denunció los mensajes ante la fiscalía de Limburgo.

Además de amenazas contra el centro y sus directivos, los mensajes hacían referencia a "tiroteos escolares, grupos extremistas y episodios violentos de la historia", según la policía.

Los investigadores, con la colaboración de varios proveedores de internet, identificaron a los seis menores, todos alumnos del centro, y los detuvieron bajo sospecha de "amenaza de atentado".

El objetivo, según las autoridades, fue evitar "que el colegio fuera víctima de un ataque unos días después".

Los seis menores comparecieron ante los jueces de menores de Hasselt y de la vecina Tongeren, ambas en la provincia de Limburgo, y la investigación sigue abierta bajo la dirección de la fiscalía local, a cargo ahora de la célula de criminalidad juvenil.

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El jefe del cuerpo, Philip Pirard, explicó que la fiscalía tramitó "con gran celeridad" los requerimientos y órdenes de detención necesarios, lo que permitió actuar en menos de 24 horas.

"Gracias a la eficaz colaboración entre los distintos servicios y organizaciones, pudimos identificar y detener a los sospechosos en menos de 24 horas", resumió, pidiendo a los jóvenes que "sean conscientes de a qué grupos en línea se unen" y denuncien de inmediato cualquier mensaje que traspase la línea de lo aceptable.

Policía y fiscalía insistieron en que publicar contenido extremista o amenazas "es absolutamente inadmisible y tendrá las consecuencias correspondientes".