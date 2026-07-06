Cae una rama de Dominican Don't Play que movía 5 millones de pastillas de droga semanales

La investigación comenzó a principios de año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un ciudadano presuntamente vinculado a una organización criminal asentada en España se dedicaba al tráfico internacional de drogas sintéticas, informó este lunes la Policía Nacional.

A medida que avanzaban las pesquisas, los policías consiguieron identificar al sospechoso y constatar que, bajo su liderazgo, se desplegaba una estructura criminal organizada que contaba con un enlace comercial, un responsable financiero, un fabricante especializado en síntesis química y varios colaboradores encargados de tareas logísticas.

La operación se materializó el 28 de abril, cuando los agentes interceptaron a los principales investigados cerca de un hotel de la capital española a punto de realizar una entrega de droga, que transportaban en dos maletas, en cuyo interior había 65.000 pastillas de MDMA con forma de nube, sumando un total de 23 kilos, y otros 32 de ketamina.

Tras esta intervención se llevaron a cabo registros en viviendas de Madrid y las localidades madrileñas de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, donde entraron en dos domicilios.

La Policía comprobó que una de las viviendas funcionaba como laboratorio clandestino con el equipamiento necesario para la confección de distintos tipos de drogas, y se incautaron numerosas sustancias, entre ellas pastillas de 2C-B y 146 gramos de LSD.

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También se intervinieron básculas de precisión, un machete, dos pistolas simuladas tipo airsoft, un táser, cartuchos del calibre 9 milímetros, teléfonos móviles, relojes de alta gama y más de 34.000 euros (unos 38.800 dólares) en efectivo, así como tres vehículos que utilizaban los detenidos.

Según los cálculos policiales, esta rama tenía la capacidad para distribuir hasta cinco millones de pastillas de droga sintética a la semana, y los agentes pudieron establecer su vínculo con la banda Dominican Don't Play, que les proporcionaba apoyo y aumentaba su peligrosidad.

Los seis arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, por lo que cinco de ellos han ingresado en prisión provisional.