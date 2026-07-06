China niega que entrene a soldados rusos tras la citación a su embajador en Alemania

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró en una rueda de prensa que el embajador chino en Alemania se reunió recientemente "a petición" con funcionarios del Ministerio alemán de Exteriores, con quienes intercambió opiniones sobre las relaciones bilaterales y asuntos de interés común.

Mao aseveró que las informaciones que apuntan a una formación de militares rusos en China "carecen de base" y son "puras calumnias y difamaciones".

"Sobre la 'crisis' de Ucrania, China siempre ha mantenido una posición objetiva y justa, se ha comprometido con una solución política de la crisis y persiste en promover conversaciones de paz a su manera", agregó la portavoz, al tiempo que pidió a Alemania que observe la posición china de forma "objetiva y racional".

La reacción llega después de que el embajador de China en Alemania fuera citado el jueves al Ministerio alemán de Exteriores para mantener "una conversación urgente" sobre las informaciones relativas al supuesto entrenamiento de soldados rusos en China, según pudo saber EFE de círculos del ministerio.

Fuentes de Exteriores alemanas señalaron entonces que esos reportes describían el apoyo a Rusia por parte de "actores estatales en China", en concreto del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), y subrayaron que todo aquello que permita a Moscú continuar su guerra contra Ucrania supone también una amenaza para la seguridad alemana y euroatlántica.

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Alemania ha trasladado en varias ocasiones a Pekín su preocupación por el apoyo chino a Rusia, un asunto que el canciller alemán, Friedrich Merz, abordó durante su visita al país asiático este año, en la que también trató de reconducir las tensiones bilaterales y comerciales entre ambas partes.

Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua, desde la que ha pedido proteger la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, y atención a las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia.