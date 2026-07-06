China y Rusia arrancan maniobras navales conjuntas en el mar Amarillo y el Pacífico

Según Xinhua, ambos países han establecido un mando conjunto integrado por fuerzas de las armadas china y rusa, y las maniobras se desarrollarán en tres fases: concentración de fuerzas, planificación en puerto y operaciones en el mar.

La fase de concentración de fuerzas concluyó el domingo y, tras la ceremonia de apertura, las dos armadas realizaron "ejercicios de coordinación táctica y de mando", añadió la agencia oficial china.

El mando conjunto abordó además los principales contenidos de la fase marítima, en la que los buques participantes se dirigirán a aguas próximas a Qingdao para efectuar ejercicios de reconocimiento conjunto, defensa aérea y antimisiles, así como prácticas con uso real de armamento, según Xinhua.

El Ministerio de Defensa ruso indicó previamente en la red social Telegram que un destacamento de la Flota rusa del Pacífico había llegado a Qingdao con el crucero de la Guardia Variag, la corbeta Rezkiy, el submarino Ufa y el buque de rescate Igor Belousov.

Por parte china participarán los destructores Anshan y Kaifeng, la fragata Wuhu, un submarino diésel-eléctrico de clase Yuan, el buque de abastecimiento Kekexilihu y el buque de rescate Yangchenghu, de acuerdo con la misma fuente rusa.

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Las maniobras incluirán operaciones conjuntas de rescate, prácticas antisubmarinas, ejercicios de defensa aérea y fuego de artillería, con participación de infantes de marina de ambos países y apoyo de aviación naval.

El Ministerio chino de Defensa había anunciado el domingo que las armadas de China y Rusia realizarían este mes ejercicios en aguas y espacio aéreo chinos, seguidos de una operación de "patrullaje marítimo conjunto" en "áreas relevantes" del Pacífico.

Pekín señaló entonces que las maniobras forman parte del plan anual de cooperación entre ambos ejércitos y buscan "responder de forma conjunta a los retos de seguridad" y "proteger la paz y la estabilidad regionales".

Los ejercicios se producen en un momento de elevada actividad militar china en el Pacífico occidental, después de que la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzara este lunes desde un submarino nuclear un misil estratégico hacia aguas del Pacífico.

También coinciden con crecientes tensiones en torno a Taiwán y con fricciones entre Pekín y Tokio por las recientes actividades navales chinas cerca de la isla japonesa de Yonaguni y por las restricciones chinas de exportación a entidades japonesas vinculadas a sectores de defensa.

China y Rusia realizan ejercicios militares periódicamente desde que a principios de 2022, poco antes de la invasión rusa de Ucrania, rubricaron una estrecha cooperación estratégica que se ha intensificado desde entonces con maniobras conjuntas, patrullas aéreas y contactos de alto nivel entre sus mandos militares.