Cuba pide a la comunidad internacional que acompañe la sesión en ONU contra el bloqueo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reiteró en redes sociales en esta jornada que “el Gobierno de EE.UU. intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie”, en referencia a la solicitud realizada por La Habana para que -bajo el tema 38 de la agenda: 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba'- se produzca el debate este 7 de julio.

“Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros. Pero la voz de los pueblos no puede ser bloqueada. Acompañen este debate. Defendamos la Carta de Naciones Unidas, la paz y la igualdad soberana entre las naciones”, solicitó a su vez Rodríguez.

Insistió, asimismo, en que la isla “acude” a la ONU “con la verdad de nuestro pueblo y con la fuerza del Derecho Internacional, para denunciar las acciones agresivas de EE.UU. contra Cuba”.

Dijo, además, que se defenderá el “derecho soberano a vivir sin cerco energético, sin asfixia externa, sin coerción, sin amenazas de un baño de sangre, sin un castigo colectivo”.

El pasado martes, el jefe de la diplomacia cubana anunció en una rueda de prensa que se efectuaría esa sesión en la ONU, solicitada por La Habana, en la que "Cuba denunciará las acciones agresivas de EE.UU." en su contra.

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Además, había informado que “el servicio exterior de EE.UU. ejecuta presiones inéditas, con amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas, para impedir la denuncia de sus criminales medidas contra Cuba en sesión de la Asamblea General de ONU".

Rodríguez afirmó en un mensaje en redes sociales el pasado viernes, que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sin mencionar su nombre, "pretende convertir al resto de la comunidad internacional en cómplice de un castigo colectivo, de un crimen de lesa humanidad en plena ejecución y de un baño de sangre de ciudadanos cubanos y estadounidenses".

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha paralizado casi totalmente su economía.

Al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

Rodríguez ha asegurado tener la "certeza" de que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a la isla caribeña.