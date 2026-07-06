Detenido alcalde ecuatoriano en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito

Durante dos allanamientos, en el operativo se detuvo también a la esposa del alcalde y a una tercera persona con fines de investigación, señaló el Ministerio Público en sus redes sociales en las que publicó una fotografía del alcalde custodiado por un policía fuertemente armado.

El ministro del Interior, John Reimberg, abundó que gracias al trabajo de la Unidad de Análisis Financiero "se evidenció un incremento" en el patrimonio del alcalde "a través de empresas familiares, muchas de ellas fantasmas, así como dependencias administrativas" de ese municipio.

"Cero impunidad", finalizó el ministro del Interior en su mensaje EFE