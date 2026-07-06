Detenidos 1.024 sospechosos en una operación de Interpol contra el tráfico de personas

La agencia policial internacional explicó este lunes en un comunicado que esta operación, bautizada como Global Chain, se desarrolló entre el 8 y el 12 de junio pasado y estuvo centrada en las redes de tráfico de personas implicadas en la explotación sexual, el trabajo forzado, la mendicidad forzada y otras formas de criminalidad.

Del total de los arrestados, 334 lo fueron por cargos vinculados con el tráfico de personas y 690 por delitos asociados.

Las víctimas identificadas procedían de 45 países, pero mayoritariamente de Argentina, Colombia, Venezuela, Moldavia y Nepal.

Para llevarla a cabo y facilitar esa coordinación, se utilizaron dos centros de mando en Río de Janeiro, en Brasil, y en Skopje, la capital de Macedonia del Norte.

En Brasil, la Policía Federal desmanteló una estructura que llevaba víctimas a Camboya, donde eran obligadas a participar en estafas por internet. Pudieron ser identificadas 406 víctimas, de las cuales 83 de nacionalidad brasileña y 323 extranjeros.

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En Argentina, la Policía Federal llevó a cabo dos redadas en las que fueron rescatadas dos niñas bolivianas que estaban siendo explotadas en una tienda de comestibles y los traficantes fueron detenidos. Las investigaciones pusieron en evidencia una red de explotación más amplia.

Las autoridades belgas desmantelaron una red que captaba a chicas menores de edad a través de las redes sociales, las mantenían cautivas y les obligaban a prostituirse en Bélgica y en Francia.

En conjunto, en esta operación alrededor de un 10 % de las víctimas eran menores procedentes del continente americano y fueron sometidas a explotación sexual.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, señaló que "la trata de personas sigue siendo una de las formas más lucrativas y extendidas de delincuencia organizada en todo el mundo, ya que genera cientos de miles de millones en ingresos ilícitos cada año y causa un daño grave y duradero a las víctimas".