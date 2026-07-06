Ejército israelí detiene a decenas de civiles que iban a cruzar a Siria para colonizarla

"Decenas de civiles israelíes intentaron cruzar la frontera hacia territorio sirio. Se enviaron soldados al lugar, donde actuaron para impedir que los civiles cruzaran la frontera y los detuvieron", indicó el Ejército en un comunicado.

Los civiles detenidos fueron trasladados a la Policía israelí "para su gestión posterior", y el Ejército "condena enérgicamente" el intento, que calificó de "incidente grave y delito penal que pone en peligro tanto a los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) como a los civiles".

El Ejército confirmó que los implicados pertenecen al grupo sionista Pioneros de Basán, llamados así en referencia a una fértil región que la Biblia menciona y ubica al este del mar de Galilea.

El grupo promueve el asentamiento de israelíes en Siria y reivindica el carácter hebreo de varias regiones del país vecino mencionadas en los textos sagrados.

El incidente de este domingo se produce en un contexto de expansión del control israelí en el sur de Siria desde la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024, que ha llevado a Israel a tomar posiciones más allá de los Altos del Golán ocupados en 1974.

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Tras el colapso del Ejército sirio, las fuerzas israelíes se hicieron con la zona de separación pactada en 1974 y avanzaron sobre posiciones adicionales en las provincias de Quneitra y Deraa, según reportes recogidos por organizaciones como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH, con sede en Reino Unido), citado este lunes por el medio israelí Haaretz.

El 8 de diciembre de 2024, el día que cayó el gobierno de Asad en Siria, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la toma de esa franja alegando el colapso del acuerdo de 1974, y afirmó que Israel no permitiría que ninguna "fuerza hostil" se estableciera en su frontera, refiriéndose a los grupos rebeldes islamistas que acababan de tomar el mando en el país.

En los últimos meses, Israel ha llegado a establecer varias bases militares en las regiones sirias ocupadas, que alcanzan más de 350 kilómetros cuadrados y se extienden entre el monte Hermón al norte y la cuenca del río Yarmuk al sur.